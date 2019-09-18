Карельские энергетики провели третий День донора в 2019 году

Сотрудники филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" и филиала МРСК Северо-Запада "Карелэнерго" 17 сентября провели очередной День Донора.

В мероприятии приняли участие 27 человек. Мобильная станция переливания крови работала несколько часов на улице Кирова.

— День Донора стал уже традиционным событием для энергетиков. В этом году выездные акции прошли в феврале и июне, их поддержали более 60 сотрудников. Важно отметить, что с каждым разом количество участников растет, — подчеркнула директор по персоналу филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Ирина Борискина. — Мы сделали так, что сдать кровь можно практически не выходя из офиса. Вместе с заполнением анкеты, осмотром врача и самой процедурой переливания крови получается 30-40 минут.

Многие энергетики выразили готовность принять участие в следующей акции.

Справка

По информации карельской станции переливания крови, потребность в компонентах крови сохраняется в лечебных учреждениях круглый год, но особенно остро появляется в сезон отпусков и каникул. По статистике каждый третий человек в своей жизни нуждается в переливании крови. Выездные бригады принимают в среднем 20-30 доноров.

ПАО "ТГК-1" — ведущий производитель и поставщик электрической и тепловой энергии в Северо-Западном регионе России. "ТГК-1" объединяет 53 электростанции в четырех субъектах РФ — Санкт-Петербурге, Республике Карелия, Ленинградской и Мурманской областях.