Карельские фермеры подали заявки на субсидии в рамках первого конкурса "Агростартап"

В Карелии завершился прием заявок от фермеров на участие в первом конкурсе "Агростартап", победители которого получат бюджетные субсидии на создание бизнеса.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Карелии, на право получения грантов подано 29 заявок из 8 муниципальных районов республики.

Фермеры, подавшие заявки, собираются потратить субсидии на производство молока и мяса крупного рогатого скота, разведение птиц, выращивание ягодных культур, овощей закрытого грунта и другие виды деятельности.

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