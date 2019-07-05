15:13, 05 Июля 2019
Карельские фермеры подали заявки на субсидии в рамках первого конкурса "Агростартап"
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В Карелии завершился прием заявок от фермеров на участие в первом конкурсе "Агростартап", победители которого получат бюджетные субсидии на создание бизнеса.
Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Карелии, на право получения грантов подано 29 заявок из 8 муниципальных районов республики.
Фермеры, подавшие заявки, собираются потратить субсидии на производство молока и мяса крупного рогатого скота, разведение птиц, выращивание ягодных культур, овощей закрытого грунта и другие виды деятельности.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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