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Новости. Спорт
17:40, 15 Апреля 2019
фото: Сайт правительства Карелии

Карельские гребцы завоевали медали Кубка Федерации

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Первые в этом сезоне соревнования по гребле собрали сильнейших спортсменов России в Ростове-на-Дону, сообщили в Минспорта Карелии.

С 9 по 12 апреля на обновленном гребном канале "Дон" карельские гребцы выступили на рейтинговом соревновании Кубок Федерации гребного спорта России, чтобы получить право соревноваться на последующих регатах сезона.

По информации Федерации академической гребли Республики Карелия, Даниил Баранов в составе сборного экипажа распашной четверки без рулевого завоевал "золото". Георгий Трусеев остановился в шаге от бронзовой медали и стал четвертым в сборном экипаже двойки парной легкого веса.

Александра Федорова (Большакова), которая не так давно вернулась в спорт после рождения ребенка, показала вместе с напарницей по команде в экипаже двойки парной второй результат, завоевав серебряные медали Кубка.

С 25 по 28 апреля в Ростове-на-Дону спортсмены примут участие во Всероссийской "Донской регате". Она станет отборочным этапом на Чемпионат Европы, который пройдет в мае 2019 года в Швейцарии (в Люцерне).

 

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