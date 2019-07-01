Карельские компании задолжали 62,2 млрд рублей своим поставщикам

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Просроченная кредиторская задолженность организаций Карелии достигла 62,2 млрд рублей, что составляет более 53% от общей суммы долгов карельских компаний.
Доля просроченной задолженности выросла 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом говорят данные Карелиястата.
Основную часть просроченной задолженности составляют долги организаций перед поставщиками.
Какие предприятия задолжали поставщикам больше всего, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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