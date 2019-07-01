Карельские компании задолжали 62,2 млрд рублей своим поставщикам

Просроченная кредиторская задолженность организаций Карелии достигла 62,2 млрд рублей, что составляет более 53% от общей суммы долгов карельских компаний.

Доля просроченной задолженности выросла 3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом говорят данные Карелиястата.

Основную часть просроченной задолженности составляют долги организаций перед поставщиками.

Какие предприятия задолжали поставщикам больше всего, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".