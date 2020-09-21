"Карельские оружейники" приглашают новичков на бесплатные тренировки

Жителей Карелии приглашают на полуторачасовые тренировки по американскому футболу вместе с игроками команды "Карельские Оружейники".

Тренировки для новичков будут проходить два раза в неделю – по вторникам и четвергам в 18.00 – с профессиональным тренером и бок о бок с игроками, которые с американским футболом проехали от Мурманска до Севастополя, выиграли международный турнир в Минске, а сейчас играют в Высшей лиге чемпионата России.

"Ближайшие полтора месяца мы будем изучать американский футбол с нуля, учиться в него играть, искать ответ на вопрос – почему этот вид спорта находит поклонников далеко за пределами США?, – отметили организаторы школы новичков "Карельских Оружейников".

Желающих ждут во вторник в 18.00 на открытую тренировку.

Участие бесплатное.