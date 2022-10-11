Карельские предприятия оказывают помощь мобилизованным

1,5 млн рублей перевели в Фонд «Живой город» предприятия агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Карелии для мобилизованных и добровольцев, сообщает ЦУР.

С началом частичной мобилизации карельские предприниматели оказывают помощь мобилизованным работникам и их семьям. Предприятия помогают не только своим работникам, призванным на военную службу, но и оказывают финансовую помощь всем мобилизованным из Карелии через благотворительный фонд «Живой город». Инженерный центр «ЭФЭР», как и многие предприятия республики, не смог остаться в стороне и присоединился к сбору помощи для мобилизованных граждан и добровольцев.

«Наше предприятие перевело на спецсчет «Живой город» денежные средства, которые будут направлены на оказание дополнительной медицинской, социальной и материально-технической помощи военнослужащим и их семьям. Очень важно, чтобы наши бойцы знали: их и их родных не оставят одних – без поддержки, что есть, кому о них позаботиться» ― сказал генеральный директор ООО «Инженерный центр «ЭФЭР» Сергей Немчинов.

Также для добровольцев и мобилизованных жителей Карелии на спецсчет «Живой город» после 21 сентября поступило около полутора миллионов рублей от карельских предприятий агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства. Особую активность уже проявили предприятия рыбной отрасли и пищевой промышленности республики. Среди них АО «Кала-Ранта», ИП Федоренко Н.В., ООО «РХ «Приладожье», ООО «Карельская форель», ООО «Кала я марьяпоят», ООО «Торпу», АО «Славмо», ООО «АлкоВорлд», Сортавальский хлебокомбинат и животноводы Олонецкого района из племенных хозяйств «Ильинское» и «Мегрега».

Спецсчет «Живой город» был открыт в марте 2022 года по предложению Главы Карелии. Сначала на собранные деньги помощь оказывали военнослужащим, находящимся в зоне проведения спецоперации, но с объявлением частичной мобилизации работа благотворительного фонда была направлена также на централизованный сбор средств для карельских мобилизованных и их обеспечение всем необходимым.

«Работа благотворительного фонда строится так, что это не один человек, а целая команда, которая работает, совершает закупки, ищет те или иные позиции, смотрит, чтобы было нужное количество экземпляров. Мы работаем в достаточно ограниченных временных рамках, поэтому нужно не просто закупить, важно, чтобы это было сделано вовремя, и мы успевали поставить это в воинские части», ― сказала сопредседатель регионального отделения Народного фронта в Карелии Анна Лопаткина.

Сейчас закупка и отправка необходимых вещей продолжаются. Для того, чтобы оказать финансовую помощь мобилизованным, можно воспользоваться реквизитами расчетного счета:

Организация БФ «ЖИВОЙ ГОРОД»

ИНН 1004019741

КПП 100401001

ОГРН/ОГРНИП 1201000007009

Расчетный счет 40703810425000000697

БИК 048602673

Банк КАРЕЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8628 ПАО СБЕРБАНК

Корр. счет 30101810600000000673

Назначение платежа: благотворительное пожертвование

Чтобы не вводить реквизиты средства можно перевести с помощью мобильного приложения вашего банка используя QR-код.

Посылки от родственников и гуманитарную помощь принимают в пункте сбора помощи в Петрозаводске по адресу ул. Дзержинского, д.3, каб. 67.