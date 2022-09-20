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Карельские предприятия поддерживают мобилизованных сотрудников

Новости. Общество
13:55, 03 Октября 2022
фото: © rk.karelia.ru

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Помимо сохранения рабочих мест за мобилизованными, компания «Кала-Ранта» возьмет на себя обязательство по погашению их кредитов

Карельское форелеводческое хозяйство «Кала-Ранта» поддерживает сотрудников компании, призванных в ходе частичной мобилизации, а также членов их семей. Из 20 сотрудников, которые получили повестки, мобилизованы три человека.

— Мы обратились в военкомат для того, чтобы нам оставили часть призванных сотрудников, так как «Кала-ранта» является системообразующим предприятием республики Карелия и для продолжения деятельности и обслуживания оборудования, нужны специалисты, ― рассказал руководитель группы компаний АО «Кала-Ранта» Владимир Оксаниченко.

Компания запросила информацию в военкомате Карелии, какая помощь необходима сотрудникам, которые уезжают по мобилизации, и приобрела им по два комплекта термобелья, три комплекта пар носков, балаклав. Все остальное выдают в призывных пунктах.

— Связались с сотрудниками, которые уехали по мобилизации, кормят отлично в местах призыва, претензий никаких у сотрудников нет, ― сказал Владимир Оксаниченко.

Руководитель группы компаний АО «Кала-Ранта» Владимир Оксаниченко рассказал, что в компании приняты несколько решений для того, чтобы оказать работникам реальную поддержку в важных вопросах. Помимо сохранения рабочих мест за мобилизованными сотрудниками, компания готова взять на себя обязательства по погашению их кредитов и поддержать семьи мобилизованных.

«Все финансовые обязательства, которые у них есть перед банками, мы берем доверенность на наших юристов, и наши юристы занимаются реструктуризацией этих кредитов пока сотрудник находится по призыву. Если мы не достигнем договоренности с банками, а я думаю, что мы достигнем, то мы тогда эти обязательства выкупаем на компанию. Имуществом продолжают пользоваться семьи военнослужащих, и мы передадим это имущество полностью, когда военнослужащий вернется на работу», ― объяснил Владимир Оксаниченко.

Рабочие места за мобилизованными гражданами сохраняются. После возвращения с военной службы, они смогут вернуться на работу на тех же условиях.

Напомним, частичная мобилизация в стране была объявлена 21 сентября 2022 года указом президента Российской Федерации.

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