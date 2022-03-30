Карельские предприятия присоединилась к флешмобу «Мы работаем»

Главная идея онлайн-акции – рассказать жителям республики, что наши предприятия не останавливают производство

В социальных сетях появился видеоролик о работе карельских предприятий в рамках акции «Мы работаем», которой был дан старт в Краснодарском крае. На видео демонстрируется работа предприятий Карелии в условиях введенных против России санкций.

«Мы работаем!», — говорят рабочие и руководители четырех карельских предприятий: ООО «Амкодор-Онего», Промышленный технопарк «Южная промзона», ОАО «Стройтехника» и ООО «Онежский судостроительно-судоремонтный завод»

Главная идея акции «Мы работаем» — это рассказать жителям республики, что наши предприятия не останавливают производство. При этом предприятия планируют расширять производство. Руководители заводов говорят о наборе сотрудников, так как новые реалии открывают перед ними новые перспективы.

К акции в ближайшую неделю планируют подключится еще несколько предприятий и организаций Карелии.

— В республике 86 крупных системообразующих предприятий. Все они сейчас работают. Ни одно не приостановило деятельность, несмотря на расторжение экспортных контрактов, — рассказал в прямом эфире в рамках проекта «Объясняем.РФ» руководитель Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев.

Добавим, что Правительство Республики Карелия приняло рад региональных мер поддержки для бизнеса, которые должны помочь развиваться предприятиям в нынешней ситуации.