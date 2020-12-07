Карельские рыбаки увеличили вылов в 1,6 раза в 2020 году

Рыбодобывающие предприятия Карелии по итогам 11 месяцев 2020 года выловили 126,2 тыс. тонн водных биологических ресурсов, что в 1,6 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии.

Значительный прирост достигнут за счет промысла путассу, сельди и скумбрии в Атлантическом океане. По словам начальника отдела развития рыбного хозяйства министерства Евгения Рекина, в декабре текущего года рыбодобывающие предприятия планируют добыть порядка 10 тыс. тонн океанической рыбы, что обеспечит полное освоение выделенных квот. Как обстоят дела на пресноводных водоемах, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".