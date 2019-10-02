18:00, 02 Октября 2019
Карельские спортсмены отделения адаптивной физкультуры стали призерами соревнований по трейл-ориентированию
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Спортсмены отделения адаптивной физкультуры привезли медали с Кубка России по трейл-ориентированию, сообщили в Минспорта Карелии.
С 18 по 24 сентября в Ростове-на-Дону проходил Кубок России по трейл-ориентированию (спортивному ориентированию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата).
За Республику Карелия выступали спортсмены отделения адаптивной физической культуры Республиканской спортивной школы Олимпийского резерва Екатерина Кордаш, Ксения Калёва и Александра Измайлова (тренер Севастьянов М.Ю.).
Екатерина Кордаш заняла 3-е место в своей группе и выполнила норматив кандидата в мастера спорта, юная спортсменка Ксения Калёва также стала бронзовым призером в своей группе и выполнила норматив II взрослого разряда.
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