Карельские спортсмены привезли медали с чемпионата мира по кунг-фу в Китае

С 14 по 18 июня в городе Эмэйшань, Китай состоялся Чемпионат Мира по кунг-фу, сообщили в минспорта Карелии.

Чемпионат объединил более 5,2 тысяч участников из 48 стран.

Карелию на чемпионате представляли Анастасия Митрофанова и Натиг Велиев.

Анастасия завоевала 2 серебряные медали в дисциплинах тайцзицюань и тайцзицзянь стиль Ян. Натиг Велиев, выступавший в возрастной категории сеньоры 40-59 лет, одержал победу в дисциплине тайцзицзянь стиль Ян и стал серебряным призёром в дисциплине тайцзицюань стиль Ян.