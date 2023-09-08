Карельские спортсмены с честью справились с «заданием Героя»

Мероприятие, посвященное кавалеру Ордена Мужества Олегу Мочалину, состоялось 9 сентября.

Клуб Функциональных тренировок (Кроссфит) 9 сентября провел совместно с региональным общественным объединением «Ветераны» памятное мероприятие «Задание героя», посвященное кавалеру Ордена Мужества Олегу Мочалину.

Участникам дается к выполнению комплекс спортивных упражнений, которые по количеству символизируют дату гибели бойца: старший лейтенант Олег Мочалин погиб в 1995 году при штурме Грозного.

Спортсменам предстояло 45 раз подтянуться — дата смерти 4 или 5 (доподлинно неизвестно); пробежать 1 км (месяц гибели — январь) и выполнить 95 подходов «берпи» — год гибели Олега.

Как заявили организаторы идеи — это только начало.

«В дальнейшем мы планируем проведение подобных мероприятий с привлечением все большего количества участников, в том числе и среди подрастающего поколения», — отметил председатель РОО «Ветераны» Максим Кутузов.

Все участники прошли испытания и справились с «заданием Героя», преодолев себя и проверив свои возможности.

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