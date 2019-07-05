Карельские спортсмены сыграют в американский футбол с командой Академии МЧС

Матч состоится 7 июля на стадионе "Спартак", сообщили в Минспорта Карелии.

В нынешнем сезоне "Карельские оружейники" выступают в Открытой Лиге Черноземья, крупнейшем региональном соревновании по американскому футболу в России. Первые три игры для карельской команды были выездными, и в каждой наши футболисты добились победы.



Встреча с МЧС станет для петрозаводчан первой домашней игрой в году. На стадионе "Спартак" недавно была завершена укладка нового газона, поэтому карельские футболисты смогут принять гостей на новом искусственном покрытии.

Матч начнется в 13.30 в воскресенье 7 июля.

В марте "Оружейники" впервые приняли участие в международном соревновании, заняв второе место на турнире "Кубок Монте Кларка-Арена" в Минске. В Лиге Черноземья петрозаводчане одержали выездные победы над командами "Викинги" (Вологда), МЧС (Санкт-Петербург) и "Киборги" (Обнинск).