Карельские спортсмены завоевали серебро и бронзу на первенстве Северо-Запада по быстрым шахматам

В среду, 29 ноября, в Санкт-Петербурге прошло первенство Северо-Западного федерального округа по быстрым шахматам.

Как говорится в сообщении паблика «Центр спортивной подготовки» со ссылкой на федерацию шахмат Карелии, в группе юношей до 17 лет выступили воспитанники спортивной школы № 2 Петрозаводска Александр Попков и Василий Кондратюк.



Набрав по семь очков из возможных девяти, они заняли второе и третье места соответственно.



Оба спортсмена обеспечили себе участие в первенстве России по быстрым шахматам 2024 года: соревнования в Санкт-Петербурге впервые стали отборочными.



В группе из 60 мальчиков до 13 лет выступил Демьян Фокин. Он занял седьмое место и также отобрался на первенство страны.



30 ноября на первенстве СЗФО пройдут соревнования по блицу.