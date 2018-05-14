Карельские студенты "проинспектировали" строительство ГЭС

Будущие энергетики, строители, географы и их преподаватели из Петрозаводского государственного университета своими глазами увидели, как идет самая большая стройка республики, и познакомились с работой нескольких крупнейших компаний региона.

Договорённость об этой поездке была достигнута в прошлом году на встрече исполняющего обязанности генерального директора АО "Прионежская сетевая компания" Михаила Заворовского и ректора вуза Анатолия Воронина.

Представители ПетрГУ впервые имели возможность посмотреть, как идет строительство Белопорожских ГЭС на реке Кемь. Началось строительство в 2016 году, а пустить энергообъекты в работу планируется в конце следующего года.

Общая мощность строящихся станций – 49, 8 МВт. При их возведении используется практически только оборудование, изготовленное в России, и применяются самые современные отечественные технологии.

Особое внимание уделяется надежности работы станций и безопасности персонала.

Одновременно со строительством ГЭС идет монтаж открытого и закрытого распределительных устройств, через которые вырабатываемая электроэнергия и будет идти в распределительные сети, в том числе и АО "Прионежская сетевая компания".

Гостям подробно рассказали о ходе работ в трех дружественных компаниях: "Норд Гидро – Белый Порог" - заказчика проекта, "КарелСтройМеханизация" - генерального подрядчика и АО "Прионежской сетевой компании".

Студентов интересовали подробности возведения ГЭС, условия работы и карьерного роста в представленных компаниях, социальные гарантии. На все вопросы они получили подробные ответы.

В Вахтовом городке строителей Белопорожских ГЭС гостей накормили обедом. Ничего специально для них не готовили – это был обычный обед рабочих. Но, судя по тому, что все было съедено, кормят строителей вкусно.