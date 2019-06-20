Карельские танцоры привезли "серебро" из Венгрии

Танцоры заняли второе место в международном соревновании, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Петрозаводчане Павел Карпов и Милана Белуга участвовали в международном соревновании Szőke Tisza 2019, который проходил в городе Сегед (Венгрия).

"Невероятная жара в 35 градусов не помешала танцорам достичь отличного результата! Второе место из 27 пар в европейской программе в категории "Молодежь", – сообщили в городском клубе "Ритм".