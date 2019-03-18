Карельские ветераны-любители взяли "бронзу" на международном турнире по хоккею

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Сборная Карелии заняла третье место в турнире по хоккею с шайбой среди ветеранов-любителей "Кубок Карельского перешейка".
Команда "Сборная Карелии", представленная игроками-ветеранами хоккейного движения из Петрозаводска, Костомукши, Кеми, Сегежи, Пудожа, Санкт-Петербурга, приняла участие турнире по хоккею с шайбой среди ветеранов-любителей "Кубок Карельского перешейка", сообщает паблик "Республика Карелия – Глава".
Состязание прошло в шестой раз на главной арене "Хоккейный город СКА". Турнир собрал команды из Карелии, Ленинградской области и Финляндии.
Сборная Карелии заняла третье место, уступив соседям - командам "Регион 47" и "Сборная Ленинградской области".
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