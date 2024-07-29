Карельские врачи выполнили уникальную для медицины республики операцию

Специалисты провели симультанную лапароскопическую операцию.

Специалисты Республиканской больницы им. В. А. Баранова врач-уролог Руслан Симанов и врач-гинеколог Алексей Иванов выполнили первую в истории карельской медицины симультанную лапароскопическую операцию: через маленькие дырочки в животе удалили пациентке огромную дермоидную кисту правого яичника и огромную парапельвикальную (находящуюся в глубине почки) кисту левой почки. Об этом сообщили в паблике учреждения.

В составе бригады также работала медицинская операционная сестра Арина Михалева.



В ходе операции было сделано всего лишь 5 небольших разрезов на передней брюшной стенке, причем в таких местах, которые будут скрыты под одеждой.

Как подчеркнули в источнике, ранее такие операции выполнялись только в несколько этапов и через огромные открытые разрезы поясницы и брюшной стенки живота.



«У нас получилось! — написал на своей странице Руслан Симанов.

Кисты удалены в полном объеме, а пациентка вечером этого же дня уже самостоятельно ходила по палате! Сейчас пациентка практически полностью восстановилась и готовится к выписке! В истории урологии и гинекологии Карелии это первый опыт, который мы получили, и будем развиваться в направлении малоинвазивного лечения дальше!

— рассказал врач.