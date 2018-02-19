Карельские журналисты смогут задать свои вопросы Владимиру Путину на Медиафоруме ОНФ

Лауреаты конкурса журналистских работ "Правда и справедливость" из Карелии отправятся на Медиафорум ОНФ в Калининград.

В Калининграде с 28 февраля по 2 марта Общероссийский народный фронт проведет медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации "Правда и справедливость". В работе форума примут участие более 500 человек: лауреаты конкурса журналистских работ "Правда и справедливость" и конкурса Союза журналистов России «Почему я иду на выборы», журналисты, блогеры, медиаменеджеры, главные редакторы и руководители федеральных СМИ. Приглашены также главы профильных министерств и ведомств.

Карелию на Медиафоруме ОНФ представят шесть журналистов — лауреатов конкурса журналистских работ «Правда и справедливость»: Ирина Меркова ("Столица на Онего"), Максим Алиев ("Республика"), Наталья Васенина ("Суоярвский вестник"), Любовь Горохова ("Северные берега"), Анна Кириллова ("Новая Кондопога"), Елена Пертунен ("Карелинформ").

В первый день работы форума пройдет торжественное награждение лауреатов конкурса "Правда и справедливость". На следующий день будет организована работа профильных площадок, на которых журналисты обсудят вопросы и проблемы региональных печатных изданий, интернет-СМИ, а также телеканалов. В заключительный день медиафорума, 2 марта, состоится пленарное заседание.

В ходе мероприятия будeт работать консультационная приемная Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, а также выставка, на которой будут представлены стенды с информацией о деятельности проектов движения "Дорожная инспекция ОНФ∕ Карта убитых дорог", "За честные закупки", Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, Центра мониторинга благоустройства городской среды, а также площадки "Молодежка ОНФ".

"Мы собираем журналистов региональных и местных СМИ. Медиафорум уже стал мощной площадкой, а журналисты — мощной информационной командой. Они — наши помощники и наши союзники в регионах. Своими сюжетами, статьями, постами в Интернете они заставляют власть слышать людей, останавливают незаконные стройки, отменяют тендеры. Они публичат проблемы, не дают властям их замалчивать, значит, меняют жизнь в лучшую сторону. Мы вместе обсудим проблемы, которые сегодня волнуют регионы. Будет возможность задать вопросы известным людям из медиасферы и представителям органов власти. Традиционно самые острые вопросы мы озвучиваем лично лидеру ОНФ Владимиру Владимировичу Путину, если его график позволяет принять участие в Медиафоруме", — заявила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.