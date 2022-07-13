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Карельских родителей просят проверять, что смотрят дети на Youtube

Новости. Общество
14:21, 19 Июля 2022
фото: © Геннадий Сараев / ВК

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Детский омбудсмен Карелии Геннадий Сараев считает, что ребёнок может остаться один на один с откровенно опасным контентом.

Многие пользователи YouTube, ежедневно ищут развлекательный и образовательный контент для себя и своих детей. Часто взрослые дают возможность и детям самостоятельно выбирать видео на сайте.  YouTube неоднократно заявлял, что имеет механизмы фильтрации видео, но алгоритмы платформы, построенные на неизвестных принципах, часто допускают в рекомендованные видео запрещенную информацию.

Участились случаи, когда детям транслировали фейковые видео, видео с нецензурной лексикой, сомнительные «челленджи», сцены насилия и иной контент, потенциально опасный как для самого ребенка, так и для его окружения.

«На мой взгляд, одна из основных проблем YouTube, это отсутствие контроля со стороны администраторов за содержанием видеопродукции, размещаемой в этом хостинге и публикуемыми комментариями к видео. По сути, ребёнок остаётся один на один не только с вредным, а иногда с откровенно опасным контентом и получает огромное количество рекламных роликов при просмотрах заинтересовавших его видео. При этом родители часто сами дают возможность детям самостоятельно „серфить“ видеохостинг, не понимая, какой опасности они могут их подвергать», — заявил Уполномоченный по правам ребенка в Карелии и отец двух дочерей Геннадий Сараев. 

У платформы есть отдельный сервис для детей YouTube Kids.  Но и там, по мнению Геннадия Сараева, эффективность фильтрации контента сомнительна. Были случаи, когда дети получали в рекомендациях видео с темами отбеливания кожи, использования огнестрельного оружия и даже употребления наркотиков.

Эффект от воздействия YouTube на детскую психику изучали и ученые. По их заключениям, хостинг был признан источником растущей тревоги и проявлений недопустимого сексуального поведения у детей младше 13 лет.

Еще больше вопросов к YouTube относительно модерации детского контента начало появляться после начала спецоперации на Украине. Хостинг продвигал видео со «зверствами» войск РФ и блокировал аккаунты российских СМИ. А видео с «недетскими» новостями показывались как детям, так и взрослым.

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