Карельский бизнес, перешедший в дистанционный формат работы, тоже попросил господдержки

Юридические лица и индивидуальные предприниматели в Карелии, перешедшие из-за эпидемии на дистанционное обслуживание клиентов, лишились права на господдержку, которую получают полностью прекратившие работу предприятия.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова. К ней обратились организации общественного питания, которые в настоящее время осуществляют деятельность только посредством дистанционной продажи, доставки готовых блюд. Предприятия потеряли более 90% своей выручки.

"Та форма деятельности, которую сейчас используют предприниматели, не заменяет полноценное функционирование организации. Однако, предприятия не могут получить меры поддержки наравне с другими пострадавшими субъектами (например - 1 МРОТ на заработную плату работников), так как продолжают работу. Отказ в мерах поддержки может привести к решению организаций о прекращении доставки готовых блюд в целях получения необходимых мер поддержки", - сообщила Гнетова. Чего ждать таким организациям, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".