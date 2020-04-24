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Карельский бизнес, перешедший в дистанционный формат работы, тоже попросил господдержки

Новости. Экономика
16:27, 24 Апреля 2020
фото: пресс-служба Минэкономразвития РК
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Юридические лица и индивидуальные предприниматели в Карелии, перешедшие из-за эпидемии на дистанционное обслуживание клиентов, лишились права на господдержку, которую получают полностью прекратившие работу предприятия.

Об этом сообщила уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова. К ней обратились организации общественного питания, которые в настоящее время осуществляют деятельность только посредством дистанционной продажи, доставки   готовых блюд. Предприятия потеряли более 90% своей выручки.

"Та форма деятельности, которую сейчас используют предприниматели, не заменяет полноценное функционирование организации. Однако, предприятия не могут получить меры поддержки наравне с другими пострадавшими субъектами (например - 1 МРОТ на заработную плату работников), так как продолжают работу. Отказ в мерах поддержки может  привести к решению организаций о прекращении доставки  готовых блюд в целях получения необходимых мер поддержки", - сообщила Гнетова.

Чего ждать таким организациям, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2020-04-24 17:56:59
Надоели уже все эти "бизнесмены". Каждый купи-продай и дизайнер бороды себя бизнесменом мнит. Зарубите себе на носу : вы всего лишь там- купил-здесь продал и выщипыватели волос из носа. Не более того.
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