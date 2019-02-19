Карельский бизнес получит займы на 100 млн рублей

Государственная микрофинансовая организация ­ – Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства РК – в 2019 году планирует выдать бизнесу займы на общую сумму 100 млн рублей.

Эти деньги Фонд получит из федерального бюджета в рамках национального проекта по господдержке малого и среднего предпринимательства.

"100 млн рублей мы можем выдать займов, кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе...на поддержку открытия собственного дела", – сообщил министр экономического развития Павел Буренков.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".