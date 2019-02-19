Карельский бизнес получит займы на 100 млн рублей

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Государственная микрофинансовая организация – Фонд по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства РК – в 2019 году планирует выдать бизнесу займы на общую сумму 100 млн рублей.
Эти деньги Фонд получит из федерального бюджета в рамках национального проекта по господдержке малого и среднего предпринимательства.
"100 млн рублей мы можем выдать займов, кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе...на поддержку открытия собственного дела", – сообщил министр экономического развития Павел Буренков.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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