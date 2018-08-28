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Новости. Спорт
14:53, 28 Августа 2018

Карельский фестиваль Ecofest Ruskeala стал лучшим спортивным событием года в России

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На выходных в Рускеале прошла всероссийская ярмарка событийного туризма Russian Event Expo. Регионы со всей страны представили самые яркие туристические события этого года.

Карельский фестиваль Ecofest Ruskeala стал лауреатом 1-й степени в номинации "Спортивные события". Фестиваль состоялся 30 июня в горном парке "Рускеала", в нем приняли участие профессионалы и любители спорта из семи стран: Австралии, Германии, Белоруссии, Франции, Казахстана, России и Эстонии. Всего праздник собрал более 3 тысяч человек.

В настоящее время уже открыта регистрация на III международный фестиваль спорта Ecofest Ruskeala. Он состоится 29 июня 2019 года.

"Третий ночной забег ecoTRAIL RUSKEALA состоится в окрестностях мраморного каньона Карелии. Трассы забега пройдут по лесным дорогам и тропам вблизи горного парка Рускеала, Мраморного каньона, водопада Ахвенкоски, по подземным мраморным штольням Горного парка и по территории заброшенного мраморного завода", - говорится в анонсе мероприятия.

Кроме забега, рамках фестиваля пройдет заплыв на открытой воде Ruskeala Swim.

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Комментарии

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Беня
2018-08-28 15:46:30
Вот если бы это было вокруг Пряжи.... Тогда да :)
Гость
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