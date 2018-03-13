Карельский фонд, выступивший поручителем у бизнесмена, потерял в суде почти полмиллиона рублей

Банк отсудил у Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Карелии 417 тысяч рублей.

Арбитражный суд Карелии удовлетворил иск Акционерного коммерческого банка содействия коммерции и бизнесу к Фонду по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства республики РК, сообщают "Вести Карелии".

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