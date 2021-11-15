Карельский митрополит совершит молебное пение на новолетие

Глава Карельской митрополии РПЦ отслужит предновогоднюю службу в кафедральном соборе Петрозаводска.

Перед Новым годом митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершит молебное пение на новолетие в соборе Александра Невского в Петрозаводске. Такие службы пройдут во всех храмах Русской православной церкви.

Как пояснили в Петрозаводской епархии РПЦ, новогодний молебен, или молебное пение на новолетие, — особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословения на грядущий год для себя, семьи и отечества. Как правило, новогодний молебен совершается либо сразу после литургии, либо за несколько часов до полуночи, а иногда и в полночь.