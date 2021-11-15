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Карельский митрополит совершит молебное пение на новолетие

Новости. Общество
18:40, 30 Декабря 2021
фото: © eparhia10.ru

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Глава Карельской митрополии РПЦ отслужит предновогоднюю службу в кафедральном соборе Петрозаводска.

Перед Новым годом митрополит Петрозаводский и Карельский Константин совершит молебное пение на новолетие в соборе Александра Невского в Петрозаводске. Такие службы пройдут во всех храмах Русской православной церкви.

Как пояснили в Петрозаводской епархии РПЦ, новогодний молебен, или молебное пение на новолетие, — особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословения на грядущий год для себя, семьи и отечества. Как правило, новогодний молебен совершается либо сразу после литургии, либо за несколько часов до полуночи, а иногда и в полночь.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-12-30 20:37:49
Верит искренне человек. Вы не верите ни во что. Кому лучше? :)
Михаил
2021-12-30 20:12:21
Пусть лучше соборные долги по коммуналке оплатит.
Leopol'd
2021-12-30 19:43:05
"Весело - весело встретим новый год!"
Местечковый блогер
2021-12-30 19:18:05
Яму возле театра когда закопаете ?
Плейшнер
2021-12-30 19:17:10
Молодец , песни попел , не унывает батюшка .
Гость
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