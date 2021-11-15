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Карельский мох как источник творческого вдохновения и пополнения семейного бюджета

Новости. Общество
09:54, 03 Декабря 2021
фото: © из личного архива Елены

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Уникальные сувенирные изделия из мха для жительницы Петрозаводска Елены Лашенчук стали не только способом самовыражения, но и удачной бизнес-идеей.

Все началось с одной из фотографий, сделанных ее мужем во время посещения Сингапура. На ней были запечатлены постройки с покрытыми мхом стенами. Это стало идеей для хобби, способом занять свободное время в период декретного отпуска. 

— Мне сразу захотелось делать что-то карельское. У нас в доме часто бывают гости из других регионов России, и они всегда хотят увезти с собой что-то на память.  В Карелию люди приезжают за красивой природой и хотят забрать с собой ее частичку. А мох — это необычная, свежая идея. Мы живем в Карелии, топчем мох этот ногами, и никому он не нужен. Но когда люди увидели, какие вещи из него получаются, всем очень понравилось, — рассказывает Елена. — Сначала в этом не было никакого финансового интереса, просто хотелось самореализации. Я по натуре творческий человек, закончила художественную школу, поэтому душа просила творчества.  Начала делать сувениры в подарок, так все и закрутилось.

Сувениры оказались очень востребованы, и Елена поняла, что хобби может стать ее личным небольшим бизнесом.

— Я зарегистрировалась в качестве самозанятой и была крайне удивлена, как это просто — регистрация через мобильное приложение заняла две минуты. Я сразу просчитала все ходы наперед — решила работать не только с частными индивидуальными заказами, но и с оптовыми покупателями, например, с туристическими компаниями, которые закупают сувениры для туристов. Многие крупные организации заказывают сувениры со своей корпоративной символикой. Сейчас перед Новым годом очень популярны изделия с новогодней символикой, изделия в виде елок. Много корпоративных заказов от компаний, которые хотят приобрести такие елки. Сейчас, например, большая партия таких елок уходит в Башкортостан, — поделилась самозанятая.

Количество заказов на изделия Елены стремительно растет, и она уже подумывает о помощнике.  По ее мнению, в перспективе это может стать серьезным бизнесом, способным стать неплохим источником пополнения семейного бюджета. 

В реализации этой цели Елене, как и другим самозанятым, существенную поддержку на регулярной основе оказывает Центр «Мой бизнес» Республики Карелия. У мастеров народно-художественных промыслов есть возможность бесплатно представлять и реализовывать свои изделия на профильных выставках-ярмарках в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных российских городах. Организацию региональных стендов берёт на себя Центр «Мой бизнес».

Кроме того, поддержку самозанятым в этом году начал оказывать государственный Фонд по содействию кредитованию малого и среднего предпринимательства Республики Карелия. Фонд запустил программу «Свое дело», ориентированную на самозанятых. Микрозаймы по этой программы предоставляются по ставке от 3,75% до 5,5% годовых в размере от 50 до 500 тысяч рублей на 2 года. Микрозаймы до 200 тысяч рублей предоставляются без залога и поручительства.

Для справки:

Получить поддержку самозанятые граждане и те, кто ещё только планирует открыть свое дело, могут в Центре «Мой бизнес» Республики Карелия, расположенному по адресу: г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, дом 11, телефон 8 (8142) 44-54-00.

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