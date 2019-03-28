Карельский молокозавод "Медвежка" сократит производство

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ООО "Молзавод Медвежка" сократит объемы производства продукции на период технического переоснащения молокозавода в Медвежьегорском районе Карелии.
Об этом сообщает Управление пресс-службы главы РК.
"На период модернизации предполагается сокращение объёмов производства, однако в продаже останется основная продукция, в том числе кефир, молоко, творог и сметана", – сообщили в управлении.
В рамках модернизации молзавода предполагается приобретение современного оборудования по переработке молока, внедрение новой рецептуры, ремонт производственных помещений.
По сведениям правительства Карелии, модернизация займёт от трёх до шести месяцев.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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