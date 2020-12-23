Карельский музыкант Елена Магницкая стала "Душой Карелии"

Музыкант из Карелии Елена Магницкая стала лауреатом премии "Душа России" 2020 года, сообщили в Минкультуры республики.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 22 декабря подписал распоряжение о присуждении премий правительства в области культуры. Лауреатом премии "Душа России" 2020 года в номинации "Народная музыка" стала карельский музыкант Елена Магницкая.

Елена Викторовна Магницкая вносит большой вклад в дело сохранения, развития и популяризации музыкального символа Республики Карелия – кантеле. С 2013 года она возглавляет Сводный оркестр кантелистов Республики Карелия, который работает на базе Центра народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия.

Самобытность репертуара оркестра кантелистов основывается на богатом педагогическом опыте Елены Магницкой.





Руководитель коллектива тщательно подбирает музыкальный материал. Благодаря наличию разных видов инструментов в составе оркестра – от диатонических пятиструнных кантеле до хроматических концертных, участники осваивают старинные способы игры на аутентичных инструментах и овладевают современными техниками игры на концертном инструменте.

В 2017 году в Петрозаводске издан авторский сборник Елены Магницкой "Пьесы для хроматического кантеле. Переложения и оригинальные произведения композиторов Карелии". В сборнике представлены и несколько произведений для кантеле Е. Магницкой. В 2018–2019 годах ею создан ряд переложений произведений русских композиторов XIX–XX веков для кантеле, которые стали основой концертных программ, состоявшихся в 2019 году.

С 2009 года Елена Викторовна преподает кантеле в Музыкальной школе № 1 им. Г. Синисало, там же она руководит детским ансамблем кантелистов. Помимо этого, Елена Викторовна преподает в Петрозаводской государственной консерватории им. А.К.Глазунова, она основатель ансамбля кантелистов Kanteletar при консерватории. С 2001 года она является артисткой известного карельского профессионального коллектива – фолк-группы Skylark.

Елена Магницкая не только талантливый преподаватель, но и яркий, виртуозный исполнитель на кантеле, лауреат всероссийских и международных конкурсов в качестве солистки-кантелистки.

Поздравляем Елену Викторовну с высокой наградой и благодарим за вклад в развитие народного творчества и народной культуры Карелии!