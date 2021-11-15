Карельский омбудсмен объяснила, когда ее посетителям лучше пойти к психотерапевту

Уполномоченный по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко объяснила, в каких случаях она берется за рассмотрение жалоб граждан.

На этот вопрос она ответила в эфире телеканала «Сампо ТВ 360».

«Ко мне приходят и говорят, мы хотим с вами поговорить. И долго мне начинают рассказывать, жаловаться на всех — все плохие, я один хороший, обижают. Я иногда говорю, вы знаете, поговорить — это не со мной. Поговорить — это, наверное, с психологом, с психотерапевтом. Со мной мы будем защищать ваши права. Мы должны вместе работать. Поэтому мы должны очень внимательно посмотреть, а было ли нарушение ваших прав», — сказала омбудсмен.