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Карельский омбудсмен объяснила, когда ее посетителям лучше пойти к психотерапевту

Новости. Общество
12:05, 20 Декабря 2021
фото: Сампо ТВ. 360

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Уполномоченный по защите прав человека в Карелии Лариса Бойченко объяснила, в каких случаях она берется за рассмотрение жалоб граждан.

На этот вопрос она ответила в эфире телеканала «Сампо ТВ 360».

«Ко мне приходят и говорят, мы хотим с вами поговорить. И долго мне начинают рассказывать, жаловаться на всех — все плохие, я один хороший, обижают. Я иногда говорю, вы знаете, поговорить — это не со мной. Поговорить — это, наверное, с психологом, с психотерапевтом. Со мной мы будем защищать ваши права. Мы должны вместе работать. Поэтому мы должны очень внимательно посмотреть, а было ли нарушение ваших прав», — сказала омбудсмен.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Козьма
2021-12-20 14:10:19
Ей самой лучше бы уже пойти .
Михаил
2021-12-20 14:08:52
Могла бы и послушать, все равно ничего реального не делает. Да и психотерапевты дороги и еще при их дефиците.
Козьма
2021-12-20 14:12:10
Михаил, а за чем ? Если желания помогать нет .
nae
2021-12-20 13:23:25
А не нарушены ли ваши права на нарушение ваших прав?
Leopol'd
2021-12-20 12:42:27
Могла бы ответить короче. Во всех случаях, где ваши претензии направлены против решений властей, я спрячусь.
кир
2021-12-20 13:06:34
Leo,
Уж ты бы лучше бы молчала бы —
Накрылась премия в квартал!
Кто мне писал на службу жалобы?
Не ты?! Когда я их читал!© :)
Работать, когда будешь?
stranger
2021-12-20 12:41:17
Предполагаю, есть таки на планете мудрый народ, оный придумал "Стену Плача." Заменяет сотни "омбудсменов", а главное содержать сию армию на деньги налогоплательщиков не надо. Эффект при этом одинаков.
Житель Карелии
2021-12-20 12:35:31
О как? Обнаглели люди- идут и жалуются . Сначала надо их к психологам, а лучше к психиатрам и только потом уже к госпоже Бойченко. Моё мнение, в срочном порядке уволить Бойченко за профнепригодность и чёрствость по отношению к жителям Карелии.
кир
2021-12-20 12:23:31
Бойченко Лариса права, - сказал кот. Особенно нуждаются в состоянии недопития.
Сашка и леха
2021-12-20 12:18:47
Полностью с ней согласны. Утомили некоторые постоянным нытьем.
Саныч
2021-12-20 12:15:20
Так вот и смотрите, обсуждайте.
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