Карельский Центр помощи детям стал победителем Всероссийского конкурса

Реализация проекта начнётся с 1 декабря 2024 года и продлится до 30 ноября 2025 года на территории Олонецкого муниципального района.

11 ноября Благотворительный фонд «Детский мир» подвел итоги Всероссийского конкурса на предоставление грантов на реализацию проектов сопровождения замещающих семей. Центр помощи детям «Солнечный» из Олонца вошел в число победителей.

Всего на конкурс поступило 95 заявок из 38 регионов России. В число победителей вошла 21 организация, среди которых Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Солнечный» из г. Олонца с проектом «Территория доверия».

Реализация проекта начнётся с 1 декабря 2024 года и продлится до 30 ноября 2025 года на территории Олонецкого муниципального района. В рамках проекта будут проведены мероприятия, направленные на поддержку замещающих семей воспитывающих подростков, профилактику вторичных отказов, в том числе через развитие родительских компетенций, необходимых для воспитания приемного ребенка, содействие росту родительской уверенности и ресурсности, оказание социальной, психологической, педагогической и иной поддержки родителям, ребёнку и семье в целом.