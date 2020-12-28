Карельским кандидатам на Олимпийские игры сократили стипендии, но их стало больше

Размер стипендий карельским спортсменам - кандидатам в сборные России по видам спорта, включенным в программу Олимпийских игр – за 2020 год составит 180 тыс. рублей каждому.

Такая сумма установлена указом главы Карелии Артура Парфенчикова.

Согласно документу, планируется выплата стипендий 6 спортсменам, занявшим в 2019 году призовые места в чемпионатах России, Европы и мира и претендующим на включение в состав олимпийской сборной страны.

На сколько сократился размер выплат по сравнению с прошлым годом, и сколько стало кандидатов, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".