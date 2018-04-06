Карельское министерство переезжает в другое здание

Министерство национальной и региональной политики Карелии переезжает в другое здание.

Как стало известно "Столице на Онего", Миннац, ранее занимавший помещения в доме 8 по улице Свердлова, переезжает в здание по адресу: улица Энгельса, дом 4.

По имеющейся информации, из-за переезда дозвониться до приемной министерства сегодня почти невозможно.

В этом же здании по Энгельса располагаются: республиканское министерство по делам молодежи и спорту, Госкомитет РК по развитию информационно-коммуникационных технологий, общественная приемная "Единой России".