Карельское министерство переезжает в другое здание

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Министерство национальной и региональной политики Карелии переезжает в другое здание.
Как стало известно "Столице на Онего", Миннац, ранее занимавший помещения в доме 8 по улице Свердлова, переезжает в здание по адресу: улица Энгельса, дом 4.
По имеющейся информации, из-за переезда дозвониться до приемной министерства сегодня почти невозможно.
В этом же здании по Энгельса располагаются: республиканское министерство по делам молодежи и спорту, Госкомитет РК по развитию информационно-коммуникационных технологий, общественная приемная "Единой России".
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