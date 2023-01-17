Карелы получат льготы, если им присвоят статус коренного малочисленного народа

Статус коренного малочисленного народа России позволит карелам получить различные преференции, предусмотренные законодательством.

Об этом сообщил в интервью «Столице на Онего» эксперт по правам коренных народов, член Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в 2020–2022 годах Алексей Цыкарев.

«Этот статус дает возможность создавать территории традиционно природопользования, получать квоты на вылов рыбы и охоту, причем и для тех, кто живет традиционно, и для урбанизированных коренных, которые стремятся сохранить связь со свой культурой. Закон позволяет создавать общины коренных малочисленных народов, советы уполномоченных представителей, получать федеральные субсидии», — сказал Цикарев.

По его словам, статус коренного малочисленного народ Арктической зоны России тоже влечет ряд преимуществ.

«Лесопромышленники, сертифицированные по стандарту FSC, должны будут учитывать интересы карелов не как представителей местного сообщества, а как представителей коренных народов, а это уже другие, более высокие требования», — пояснил эксперт.

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