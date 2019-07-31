Карта со всеми камерами фиксации нарушений в стране опубликована в Сети

Госавтоинспекция впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах России.

ГИБДД создало на своем официальном сайте раздел с информацией о местах размещения камер для фиксации нарушений правил дорожного движения по всей России. Об этом ообщила официальный представитель министерства внутренних дел Ирина Волк.

"Сегодня на сайте Госавтоинспекции начал работу в тестовом режиме новый интерактивный раздел, в котором собрана информация о местах размещения работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъёмки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения", — сообщила Волк. Раздел называется "Комплексы фотовидеофиксации на дорогах". Подробности - на сайте интернет-издания "Вести Карелии".