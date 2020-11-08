Картодром на Кукковке сохранят и реконструируют

В Минспорте Карелии поддержали идею обустроить картодром в Петрозаводске, сообщили в Петросовете.

Предложение депутатов и общественников о реконструкции спортивного объекта обсудили на онлайн-встрече с участием депутата Петрозаводского городского Совета Павла Петрова. В совещании с представителями министерства спорта также приняли участие депутат Заксобрания Карелии Алексей Исаев, региональный координатор проекта "Безопасные дороги" Сергей Манаков, президент КРОО "Федерация автомобильного спорта" Петр Вишневский и другие.

Как отметили участники совещания, картодром на улице Лыжной – уникальный для города объект, единственный в карельской столице, где можно проводить соревнования и фестивали автоспорта, тренировки для подрастающего поколения, обучать молодежь навыкам вождения, объяснять специфику управления автомобилем в сложных и экстремальных ситуациях. В реконструкции картодром очень нуждается. На первом этапе депутаты и общественники предлагают установить освещение и ограждение – для того, чтобы территорию спортивного объекта несознательные горожане не использовали в качестве свалки для мусора и старых покрышек. Сейчас общественникам регулярно приходится проводить здесь субботники, чтобы убирать мусор, в том числе крупногабаритный.

"Мы рады, что Минспорт поддерживает идею сохранить и развивать этот спортивный объект. По итогам совещания принято решение, что мы совместно с Федерацией автоспорта подготовим техническое задание для разработки проекта. Надеемся, что при поддержке министерства и Центра спортивной подготовки проект получит поддержку из регионального бюджета", - рассказал депутат Петрозаводского городского Совета Павел Петров.