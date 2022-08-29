Карты «Мир» скоро начнут работать в одной из популярных среди россиян курортных стран

Карты российской платежной системы «Мир» могут заработать в Таиланде через два-три месяца.

Как сообщает РИА Новости, об этом заявила исполнительный директор Туристического управления королевства Титипорн Маненате.

«Разговоры ведутся на уровне ЦБ двух стран уже три месяца, — сказала она во время визита в РФ. — Вопрос для Таиланда новый. Потому что никогда эта карта не упоминалась в банковских процессах. Наиболее реально, что это будет Сиамский коммерческий банк. Возможно, и другие. Но все это не раньше, чем через два-три месяца как минимум».

По словам Маненате, российская платежная система уже ведет переговоры с Сиамским коммерческим банком о начале эквайринга и снятия наличных.