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Кассационный суд в Петербурге оставил в силе приговор экс-начальникам ИК-9 в Петрозаводске

Новости. Криминал
14:00, 09 Ноября 2023
фото: © Ирина Меркова / «Столица на Онего»

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В четверг, 9 ноября, Третий кассационный суд общей юрисдикции рассмотрел жалобы экс-начальника ИК-9 Ивана Савельева и его бывшего заместителя Ивана Ковалева.

Как «Столице на Онего» рассказал адвокат Михаил Шогин, 9 ноября Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оставил без изменений приговор горсуда Петрозаводска и определение Верховного суда республики в отношении бывшего начальника исправительной колонии № 9 в Петрозаводске Ивана Савельева и его экс-заместителя Ивана Ковалева.

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По словам Шогина, приговор в отношении подзащитных будет обжалован в Верховном суде РФ, поскольку «была нарушена процедура рассмотрения дела». 

Напомним, 1 июня Верховный суд республики оставил без изменений приговор по делу об избиении заключенного бывшим начальником исправительной колонии №9 в Петрозаводске Иваном Савельевым и его экс-заместителем Иваном Ковалевым. 

16 февраля судья петрозаводского суда Александр Мерков признал их виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и приговорил каждого к семи годам колонии общего режима.

Обоим осужденным суд также запретил в течение трех лет после отбытия наказания занимать государственные должности. Савельева и Ковалева взяли под стражу в зале суда. Отметим, что свою вину в избиении заключенного они не признали.

Ранее сообщалось, что оба майора внутренней службы УФСИН Карелии – Иван Савельев и Иван Ковалев - Следкомом республики обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия. А именно, в избиении 45-летнего гражданина Таджикистана Абдували Насруллоева.

Как прозвучало в обвинительном заключении, в 2012 году Насруллоев был осужден в Москве по статье 228 ч.3 и приговорен к восьми годам колонии строгого режима. 

После вступления приговора в законную силу, осужденный Насруллоев был этапирован в петрозаводскую «девятку», где отбывал наказание с 2012 по 2019 годы.

В 2020 году допрошенный вначале в качестве свидетеля у себя на родине, куда он возвратился после освобождения, Насруллоев на скандальной видеозаписи с избиением осужденного двумя сотрудниками ИК № 9, себя не опознал.

А спустя четыре с лишним месяца, во время второго допроса в качестве потерпевшего, дал противоположные показания. Отметим, что во время нахождения в «девятке» гражданин Таджикистана за различные нарушения неоднократно помещался в штрафной изолятор, содержался в отряде со строгими условиями отбывания наказания — СУОН. При этом ни одного из многочисленных взысканий и наказаний Насруллоев не обжаловал.

Это уголовное дело было возбуждено еще в 2019 году, после появления в СМИ видео, как в одном из помещений колонии двое мужчин в форме сотрудников службы исполнения наказаний руками и ногами избивают осужденного. Этот случай имел место в феврале 2014 года и, по версии следствия, к избиению причастны Иван Савельев и Иван Ковалев, которые тогда являлись соответственно замначальника колонии и старшим оперуполномоченным.

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