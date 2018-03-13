Кассир АЗС "по ошибке" пробила вместе с бензином дорогую сумку

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В Петрозаводске кассир автозаправочной станции вместе с бензином пробила покупателю дорогую сумку.
Как рассказал "Столице на Онего" читатель Иван, накануне он поехал на АЗС заправить автомобиль, в котором практически не осталось бензина. На табло станции было указано, что стоимость топлива составила более 1800 рублей.
"Я расплачивался картой. В пробитом чеке было 4780 рублей. Это я заметил уже, когда сел в автомобиль. Такая же сумма списалась с карты. Оказалось, что кассир вместе с бензином пробила еще портфель за 2500 тыс. рублей", - сказал читатель.
Как сказала девушка-кассир на АЗС возмущенному покупателю, она по ошибке включила в чек портфель. После этого деньги покупателю вернули.
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