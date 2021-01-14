Кассирша за четыре года заменила 10 миллионов рублей на купюры банка приколов

В Ростове-на-Дону задержали 40-летнюю сотрудницу инкассаторской фирмы, которая за четыре года заменила почти 10 миллионов рублей на билеты банка приколов.

Об этом информирует Лента.ру со ссылкой на сообщение издания Baza в своем Telegram-канале.

Женщина работала в должности начальника операционной кассы, поэтому имела доступ к наличности, которую перевозит ее фирма. С 2016 года она меняла настоящие деньги на фальшивки. Таким образом, кассирша похитила 9 миллионов 400 тысяч рублей.

Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

28 сентября Салаватский городской суд Республики Башкортостан вынес приговор бывшей кассирше филиала крупного российского банка и ее мужу за хищение 25 миллионов рублей. Луизе Хайруллиной назначили пять лет лишения свободы, ее супругу — шесть лет в колонии общего режима.

В суде установлено, что с сентября 2017-го по май 2019 года кассирша присваивала деньги банка. Она выносила их либо передавала мужу в кассе. Значительную часть из похищенных 25 миллионов рублей муж кассирши проиграл на ставках в букмекерских конторах. В мае 2019 года супруги вместе с двумя несовершеннолетними детьми скрылись и были объявлены в розыск. Семью нашли на съемной квартире в Казани.