Катанандов: «Мы пережили любовь, дружбу с нашими соседями и дожили до того, что они теперь от нас закрываются»

Возможное вступление Финляндии в НАТО коренным образом изменит Карелию.

Такое мнение высказал бывший глава Карелии Сергей Катанандов на презентации книги «Приграничный регион на Северо-Западе России», автором которой стал научный руководитель Института североевропейских и арктических исследований ПетрГУ, бывший руководитель Торгового представительства РФ в Финляндии Валерий Шлямин.

Несмотря на то, она была написаны задолго до событий на Украине и последовавших за ними западных санкций против России, участники презентации книги отметили, что она дает пищу для размышлений о нынешней ситуации на международной арене и роли Карелии в грядущих изменениях геополитики.

«Мы живем в переломный, переходный период. Я думаю, каждый из вас вспоминает, с чего мы начали… Нам казалось, что мы пойдем только в гору, но вот, видите, как… Мы уже пережили за 30 лет любовь, дружбу с нашими соседями и дожили до того, что они теперь от нас закрываются. То мы от них закрывались и строили заборы, которые потом сломали сами — колючую проволоку, в том числе. Ну, а теперь они строить будут. Я думаю, что ступление Финляндии в НАТО коренным образом изменит Карелию», — считает Катанандов.

Подробности о развернувшиейся на эту тему дискусии, читайте в статье «Жизнь на границе — особая жизнь»: что ждет Карелию после санкционной «грозы».