Казачий атаман призвал жителей Карелии собрать гуманитарную помощь для бойцов на Украине

Атаман городского казачьего общества «Петрозаводское» Наур Гокинаев обратился к жителям Карелии с призывом собрать гуманитарную помощь для участников спецоперации на Украине.

Его обращение размещено на официальной странице республиканского министерства Вконтакте.

«Россия своих не бросает. И мы, жители Карелии не должны бросать тех ребят, которые выполняют свой воинский долг на территории Украины. Важно их поддержать, поэтому призываю вас по мере сил и возможностей принять участие в сборе средств и гуманитарной помощи. Каждый из нас может внести свою маленькую, но значимую помощь. Давайте поможем нашим землякам теми ресурсами, которые у нас есть», — сказано в обращении.