Казаки рассказали малолетним правонарушителям в Петрозаводске о здоровом образе жизни

Помощник карельского атамана провел лекцию среди малолетних правонарушителей, рассказав им о спорте и отказе от вредных привычек, сообщили в УФСИН республики.

В Республиканском центре патриотического воспитания несовершеннолетние нарушители, состоящие на учете, послушали лекцию о здоровом образе жизни.

Перед подростками выступил Наур Гокинаев — помощник атамана Республики Карелия по делам молодежи и патриотическому воспитанию. Он говорил с ребятами о здоровом образе жизни, об отказе от вредных привычек. Подростки услышали о приобщении к спортивной культуре, о том, что занятия спортом способствуют не только развитию физического здоровья, но и вырабатывают дисциплину.

В ходе занятия несовершеннолетним демонстрировались видеоролики, пропагандирующие здоровый образ жизни. Наур Гокинаев беседовал с подростками о впечатлениях, возникающей мотивации, о том, что важно и ценно в жизни. Было заметно, что откровенный разговор о планах на будущее и умении организовать свой досуг затронул души подростков и заставил их задуматься.

Как отметили в пресс-службе УФСИН, подобные мероприятия, являются действенной формой работы по профилактике безнадзорности и нарушений, влияют на формирование отрицательного отношения подростком к алкоголю и наркотикам, а также способствуют повышению уровня трудового и нравственного воспитания, расширяют кругозор поднадзорных, воспитывают в подростках чувство здорового патриотизма.