Каждая четвертая российская компания планирует сократить работников и зарплаты

Около четверти российских компаний планирует сократить персонал или снизить зарплаты сотрудникам в ближайшие шесть месяцев.

Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на результаты ежеквартального исследования сервиса hh.ru.

В рамках исследования "Настроения работодателей" о планах сократить зарплаты сообщили 27% представителей компаний, при этом 9% точно уверены в сокращении, а 18% пока сомневаются. Еще 30% представителей фирм намерены сохранить зарплаты на существующем уровне, 5% планируют увеличить жалования. Остальные респонденты затруднились с ответом. Подробнее о результатах опроса читайте в интернет-газете "Вести Карелии".