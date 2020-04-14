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Каждая четвертая российская компания планирует сократить работников и зарплаты

Новости. Экономика
16:52, 14 Апреля 2020
фото: pixabay
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Около четверти российских компаний планирует сократить персонал или снизить зарплаты сотрудникам в ближайшие шесть месяцев.

Об этом сообщили "Известия" со ссылкой на результаты ежеквартального исследования сервиса hh.ru.

В рамках исследования "Настроения работодателей" о планах сократить зарплаты сообщили 27% представителей компаний, при этом 9% точно уверены в сокращении, а 18% пока сомневаются. Еще 30% представителей фирм намерены сохранить зарплаты на существующем уровне, 5% планируют увеличить жалования. Остальные респонденты затруднились с ответом.

Подробнее о результатах опроса читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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