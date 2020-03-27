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"Каждая эпидемия уникальна". Врач рассказал о карельском сценарии распространения коронавируса

Новости. Общество
12:05, 28 Марта 2020
фото: Александр Гаврилов, фото из личного архива
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Заслуженный врач Карелии Александр Гаврилов считает, что карантинные меры позволят республике отсрочить подъем коронавирусной инфекции до осени.

Известному карельскому эпидемиологу, первому руководителю республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Александру Гаврилову довелось участвовать в ликвидации вспышки опасного заболевания в Северной Африке и работать в госпитале в Индокитае. "Столица на Онего" пригласила заслуженного врача Карелии выступить в качестве независимого эксперта и поделиться своим мнением о развитии эпидемии коронавируса в республике: 

"Каждая эпидемия уникальна. Уникальна, потому что проходит в различных климатических, социальных, культурных, экономических условиях. Возбудитель и механизм передачи одни и те же, а условия, в которых проходит эпидемия – разные..... Ясно одно, у нас не будет китайского, или итальянского, или даже российского сценария развития эпидемии в Карелии. У нас будет исключительно карельский сценарий. На развитии эпидемии будет сказываться и плотность населения, и наши дороги, и отсутствие в некоторых населенных пунктах какой-либо медицинской помощи, и оперативность, и эффективность противоэпидемической работы", - рассказал Александр Гаврилов.

Полный текст интервью с карельским эпидемиологом читайте далее.

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