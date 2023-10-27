Каждый четвертый петрозаводчанин уходит с работы по-английски

В опросе поучаствовали представители экономически активного населения города.

Каждый четвертый житель Петрозаводска увольняется, ни с кем не прощаясь, показали результаты опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие представители экономически активного населения из города.



Оказалось, при увольнении каждый второй петрозаводчанин (52%) прощался с коллегами устно. Каждый пятый (21%) приносил либо заказывал на работу угощение для коллег — например, пиццу, суши или торт.

По рассказам 7% опрошенных, напоследок сослуживцы вместе ходили в клуб, бар или кафе, а 4% респондентов в свой последний рабочий день рассылали прощальные письма. Уходил по-английски каждый четвертый петрозаводчанин.



Организовывать небольшое чаепитие по случаю увольнения больше свойственно женщинам (24% против 21% среди мужчин). Тем временем, походы в бар чаще устраивают мужчины (8% против 5% среди женщин).