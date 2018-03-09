Каждый четвертый школьник в России покупает после школы чипсы

Эксперты выяснили, на что дети тратят свои карманные деньги.

Ученые НМИЦ здоровья детей Минздрава России провели анкетирование более 1,3 тысяч учеников московских школ. Результаты экспертов не порадовали – 90% школьников покупают на карманные деньги калорийные закуски и сладости.

Так, школьники предпочитают покупать в магазинах чипсы (27%), булочки (26%), конфеты (20%) и газированные напитки (17%). Еще 10% детей едят только дома (у них либо нет карманных денег, либо они стесняются перекусывать в компании друзей), пишут "Известия".

По мнению экспертов, такое пищевое поведение может привести к ожирению. Вкусовые предпочтения детей сильно зависят от родителей и рекламы, которую ученые предлагают ограничить.

Главный научный сотрудник лаборатории комплексных проблем гигиены детей и подростков Жанетта Горелова рассказала "Известиям, что итоги опроса столичных детей актуальны и для других регионов страны.

"Оценка питания в Алтайском крае, проведенная сотрудниками Алтайского государственного медицинского университета, продемонстрировала аналогичные результаты", — отметила она.