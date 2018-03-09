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Новости. Общество
14:28, 09 Марта 2018

Каждый четвертый школьник в России покупает после школы чипсы

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Эксперты выяснили, на что дети тратят свои карманные деньги.

Ученые НМИЦ здоровья детей Минздрава России провели анкетирование более 1,3 тысяч учеников московских школ. Результаты экспертов не порадовали – 90% школьников покупают на карманные деньги калорийные закуски и сладости.

Так, школьники предпочитают покупать в магазинах чипсы (27%), булочки (26%), конфеты (20%) и газированные напитки (17%). Еще 10% детей едят только дома (у них либо нет карманных денег, либо они стесняются перекусывать в компании друзей), пишут "Известия".

По мнению экспертов, такое пищевое поведение может привести к ожирению. Вкусовые предпочтения детей сильно зависят от родителей и рекламы, которую ученые предлагают ограничить.

Главный научный сотрудник лаборатории комплексных проблем гигиены детей и подростков Жанетта Горелова рассказала "Известиям, что итоги опроса столичных детей актуальны и для других регионов страны.

"Оценка питания в Алтайском крае, проведенная сотрудниками Алтайского государственного медицинского университета, продемонстрировала аналогичные результаты", — отметила она.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Доктор Лень
2018-03-09 15:44:09
В ПРУ тоже вроде - дисциплина и распорядок. А курсачей развальцовывают. Или б..дей на лизинг притащат. Само общество - пациент многоголовый.
однозначно
2018-03-09 15:25:21
Главное, чтобы санкционку втихаря не ели. Почаще проводить политические беседы с родителями на предмет патриотизьма
кир
2018-03-09 14:46:52
Родители у многих пьяницы и негодяи. А школа традиционно ничего не видит и не слышит. В кадетские училища их. Там дисциплина и распорядок дня.
Неравнодушный
2018-03-09 15:03:41
Кир, согласен. Пациентам без дисциплины и строгого распорядка никак нельзя находиться.
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