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Новости. Экономика
10:13, 17 Мая 2019

Каждый день жители "Жемчужины"  будут видеть из окон то, что недоступно многим другим

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Впечатляющую панораму города, вид на речку Лососинку, зеленый парк и Онежское озеро.

Месторасположение жилого комплекса "Жемчужина" от строительной компании "Век"  действительно уникально – вы живете в центре Петрозаводска, в шаговой доступности от  всей его развитой инфраструктуры.  И  в то же время,  комплекс удалён от шумных автомагистралей, имеет свою приватную территорию и подземную парковку, а самое главное,  дом   находится практически  на берегу реки Лососинки, в непосредственной близости от самого большого парка Петрозаводска – Лососинского. Здесь вы можете совершать утреннюю или вечернюю пробежку, кататься на велосипеде или просто гулять, уединяясь от городской суеты.

Монолитный двухсекционный (5 и 16 этажей) дом бизнес класса, строящийся по авторскому архитектурному проекту,  с большой площадью остекления фасадов,  безусловно, станет украшением города. Цветовое решение фасада позволяет  максимально эстетично вписать дом в окружающую среду, не нарушая природной гармонии. Большие окна и панорамные лоджии придают комплексу респектабельный и элегантный вид, а эффектная архитектурная подсветка фасадов в вечернее и ночное время подчеркивает его статус.

На первом этаже располагаются дизайнерски оформленные входные зоны, два объекта коммерческой инфраструктуры, колясочные и кладовые.

Индивидуальные кладовые помещения решают вопрос с местом  хранения сезонных и других вещей, максимально сохраняя при этом  пространство квартиры.

Для автовладельцев в ЖК "Жемчужина" предусмотрен комфортный подземный паркинг, который предназначен для транспортных средств различных габаритов. Персональное место в подземном паркинге позволит решить вопрос  хранения и безопасности вашего автомобиля, а также избавит вас от необходимости ежедневного поиска парковки, прогрева и чистки от снега автомобиля в холодное время года.

Дом оснащен бесшумными лифтами Otis - они установлены как в 16-ти, так и в 5-этажной секции. Кроме того, в 16-ти этажной секции  лифт опускается до уровня паркинга.  Безопасность жителей обеспечивается комплексной системой охраны, включающей контроль доступа, систему видеонаблюдения с полной зоной покрытия и консьерж-сервис.

Одним из важных составляющих жилого комплекса является уютная и безопасная  дворовая территория. Именно такой двор – зеленый с элементами ландшафтного дизайна, с современной детской площадкой из экологичных материалов, будет в жилом комплексе "Жемчужина",  и доступен  только для его жителей.

В комплексе представлены 2-х, 3-х и 4-х комнатные квартиры, площадью от 70,2 до 118,5 м2. Проект предусматривает функциональные планировочные решения с оптимизированным внутренним пространством. В данном случае, приоритет отдан большим светлым кухням и столовым, в которых удобно не только готовить, но и отдыхать с семьёй или друзьями. А также вместительным прихожим, продуманным санузлам  (в 3-х и 4-х комнатных квартирах их два) и гардеробным.

Размер окон в доме гораздо больше, чем в стандартных новостройках, а значит в комнаты будет проникать больше естественного и солнечного света. В квартирах будут установлены окна с повышенными тепло и шумоизоляционными характеристиками, которые достигаются сочетанием 70 мм и 5 камерного профиля класса "А" и энергосберегающих стеклопакетов "Х-one". Зимой такие окна лучше сохраняют тепло, а летом препятствуют нагреванию помещения, а  благодаря специальному напылению  обивка мебели и отделка квартиры не выцветает.

Все квартиры сдаются с подготовкой под чистовую отделку. По вашему желанию, можно приобрести квартиру с отделкой класса "Комфорт" или выполнить отделку по индивидуальному проекту - здесь больше возможностей для реализации интересных дизайнерских решений, исходя из вашего образа жизни эстетических и стилистических предпочтений.

За свою 71-летнюю историю "Строительной компании "Век" удалось внести большой вклад в современную архитектуру республики и ее столицы и стать одним из лидеров строительного комплекса региона.  АО СК "Век" единственная в Республике Карелия трижды получила награду Золотой Знак общественного контроля "Надежный застройщик России" за высочайшие показатели в области соблюдения законных прав и интересов участников долевого строительства.

Жилой комплекс "Жемчужина" - это возможность гордиться своим домом,  и получать удовольствие от качества жизни в нем!

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