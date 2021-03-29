Каждый второй вклад в Сбербанке в Карелии открыт онлайн

За 2020 год более 40 тысяч раз клиенты Карельского отделения оформили вклады в режиме онлайн.

Это, в среднем, каждый второй открытый в прошлом году вклад или 51% от их общего количества. В 2019 году этот показатель был на уровне 39%.

В тройке цифровых лидеров Северо-Запада находятся Санкт-Петербург и Мурманская область, где доля онлайн-вкладов составляет 58%, а также Республика Коми (56%). Карелия занимает 4 строку рейтинга регионов.

"Нашим клиентам доступно несколько способов оформления вкладов: в офисах банка, через устройства самообслуживания или в личном кабинете СберБанк Онлайн. Дистанционное открытие счета не только удобно, так как может совершаться в любое время и из любого места, но и выгодно: процентная ставка по вкладам, оформленным онлайн, выше, чем в офисах банка. Кроме того, удаленные каналы обслуживания исключают личный контакт с сотрудниками и другими клиентами, что по-прежнему актуально в условиях нестабильной эпидемиологической обстановки", – сказал управляющий Карельским отделением ПАО Сбербанк Константин Бугрим.

К 8 Марта Сбербанк запустил промовклад "Дополнительный процент" с повышенными ставками. Открыть вклад на особо выгодных условиях можно с 6 марта по 5 апреля 2021 года. Максимальная процентная ставка составит 4,5% годовых (при размещении средств на два или три года). Процентная ставка по вкладу "Дополнительный процент" зависит от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние три месяца и способа открытия вклада (офлайн или онлайн). Минимальная сумма вклада — 100 тысяч рублей. Вклад можно оформить как в офисах банка, так и в мобильном приложении Сбербанк Онлайн. Пополнение вклада и снятие с него средств (за исключением начисленных процентов) до окончания срока действия договора не производятся. Вклад можно открыть на 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев.

Подробные условия размещения средств во вклад "Дополнительный процент" — на сайте банка .

ПАО Сбербанк



Источник Сбербанк

Вклад Дополнительный процент

Рассчитаем для вас персональные условия — они зависят от ваших текущих и прошлых вкладов в СберБанке

• Ставка до 4,5%

• Успейте оформить до 5 апреля

Общие условия

Когда можно оформить вклад – с 6 марта по 5 апреля 2021 года

Где можно оформить вклад – В любом офисе СберБанка, в интернет-банке и мобильном приложений

Срок вклада – 3, 6 и 12 месяцев, 2 и 3 года

Валюта вклада – Рубли

Минимальная сумма вклада – 100 000 ₽

Максимальная сумма вклада – Не предусмотрена

Пополнение – Не предусмотрено

Частичное снятие – Не предусмотрено

Кто может оформить – Клиент в возрасте от 14 лет Условия начисления процентов

Проценты начисляются в конце срока вклада.

Процентная ставка по вкладу зависит от суммы вклада, текущего и максимального остатков по вкладам в банке за период:

• с 1 декабря 2020 по 28 февраля 2021 — для вкладов, оформленных с 6 марта по 31 марта 2021 года

• с 1 января по 31 марта 2021 — для вкладов, оформленных с 1 апреля по 5 апреля 2021 года * Не учитываются остатки денежных средств на валютных вкладах, на вкладах "Универсальный Сбербанка России", "Пенсионный плюс Сбербанка России", "Депозит Сбербанка России", а также на прочих вкладах до востребования. Условия досрочного расторжения

• Если вам потребуются деньги раньше срока окончания вклада, вы всегда можете получить их.

• Ставка досрочного расторжения для вклада — 0,01% годовых. Условия пролонгации

• Автоматическая пролонгация осуществляется на условиях, действующих по вкладу "Дополнительный процент" на дату пролонгации. Ставка вклада будет как по вкладу "Сохраняй" для соответствующего срока и суммы вклада на дату продления.

• Количество пролонгаций не ограничено.