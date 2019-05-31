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Новости. Общество
16:10, 31 Мая 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

Кержаков купил для детей из дома-интерната в Карелии автобус

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Известный футболист купил ко дню защиты детей микроавтобус для школы-интерната в Повенце.

В Благотворительном Фонде Александра Кержакова "Звезды Детям" рассказали, что торжественное вручение микроавтобуса состоится 1 июня.


Благотворительный Фонд Александра Кержакова

"За то время, как я являюсь генеральным директором Фонда, реальной помощи было оказано значительно больше, чем в предыдущие годы. Мы оплатили много реабилитаций, в июле нашего подопечного с диагнозом ДЦП Вадима отправляем в Германию на дорогостоящую операцию, чтобы он самостоятельно смог встать на ноги. А ко дню защиты детей мы купили микроавтобус для школы-интерната №18 в Повенце, в которой обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них этот автобус – настоящее счастье, вы даже не представляете, как они были рады этой новости, больше чем сладостям! Теперь хоть смогут выезжать из своего посёлка", – отметил Александр Кержаков.

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Комментарии

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Саныч
2019-05-31 16:31:44
Мое уважение!
Неравнодушный
2019-05-31 16:26:40
Молодец, всё равно потерял бы кошелёк где-нибудь. А так - польза детскому населению!
Армен Бадалян
2019-05-31 16:13:03
Красавчик, что сказать! Молодец так держать.
Гость
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