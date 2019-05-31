Кержаков купил для детей из дома-интерната в Карелии автобус

Известный футболист купил ко дню защиты детей микроавтобус для школы-интерната в Повенце.

В Благотворительном Фонде Александра Кержакова "Звезды Детям" рассказали, что торжественное вручение микроавтобуса состоится 1 июня.



Благотворительный Фонд Александра Кержакова

"За то время, как я являюсь генеральным директором Фонда, реальной помощи было оказано значительно больше, чем в предыдущие годы. Мы оплатили много реабилитаций, в июле нашего подопечного с диагнозом ДЦП Вадима отправляем в Германию на дорогостоящую операцию, чтобы он самостоятельно смог встать на ноги. А ко дню защиты детей мы купили микроавтобус для школы-интерната №18 в Повенце, в которой обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Для них этот автобус – настоящее счастье, вы даже не представляете, как они были рады этой новости, больше чем сладостям! Теперь хоть смогут выезжать из своего посёлка", – отметил Александр Кержаков.