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Новости. Экономика
11:07, 28 Февраля 2018

Кэшбэк-сервис МегаФона вернет до 15% стоимости интернет-покупок

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Компании "МегаФон" и ООО "КВАНТУМ А РУС" предложили абонентам новый бесплатный кэшбэк-сервис "#Специи". При покупке более чем в 300 интернет-магазинах часть потраченных денег вернется на счет телефона. 

Для того, чтобы получать кэшбэк (у партнеров сервиса он может достигать 15%), сначала нужно зарегистрироваться по номеру своего мобильного телефона на сайте Special.megafon.ru. Именно через него впоследствии нужно будет заходить в интернет-магазины, чтобы вознаграждения за покупки формировались автоматически. В числе партнеров сервиса – такие популярные ресурсы, как AliExpress и Booking.com, магазины "Спортмастер", "Л`Этуаль", "Связной", "Лабиринт.ру" и многие другие. После совершения покупки кэшбэк поступит на счет телефона в срок от 20 до 80 дней.

"С каждым годом популярность интернет-магазинов у россиян неизменно растет – здесь можно найти что-то эксклюзивное или купить товар дешевле. Теперь у абонентов компании "МегаФон" появилась возможность совершать покупки в интернете на еще более выгодных условиях. Сервис "#Специи" дает нашим клиентам возможность экономить на онлайн-покупках на самых популярных площадках и распоряжаться возвращенными деньгами по своему усмотрению", – говорит Алексей Габуков, руководитель по продажам на массовом рынке Карельского отделения компании "МегаФон".

Средства, пришедшие на мобильный счет, можно использовать не только для оплаты услуг связи. Если у абонента есть банковская карта "МегаФон MasterCard", эмитированная ООО "Банк Раунд", вернувшиеся деньги можно использовать для новых покупок или снять наличными. Карты "МегаФон" оформляются в любом салоне оператора при предъявлении паспорта.  

Полная информация о партнерах сервиса "#Специи" и его особенностях – на сайте Special.megafon.ru.

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